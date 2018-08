Video Schippers gevangen in de Deventer haven totdat de regen gaat vallen

7 augustus Lazlo Olislagers krabt zich eens op zijn achterhoofd. Als hij maandagmiddag had geweten dat hij voorlopig de Deventer haven niet meer uit zou komen, was hij nooit in de sluis gebleven. Terwijl de Solent uit de haven wilde en te horen kreeg dat dat niet meer mocht, werd de Infinitum van de Belg Olislagers nog naar binnen geschut. ,,Ik was nota bene achterstevoren de sluis in gegaan. Dan was ik volle kracht vooruit de IJssel weer opgegaan.''