De acts zijn wat meer verspreid, maar dat mag de pret tijdens Deventer op Stelten niet drukken

Oekraïense topmuzikan­ten bereiden zich in Deventer Irishuis voor op tournee van formaat in 22 theaters

,,Ik ben in verschillende Nederlandse steden geweest, maar Deventer is het mooist. De natuur doet denken aan mijn moederland.” Aan het woord: de Oekraïense Olena Maltseva (51). Noodgedwongen trok ze naar Nederland om te vluchten voor de oorlog in haar moederland. Ze verblijft in een pand naast de Schouwburg in Deventer, in het Irishuis om precies te zijn, samen met zo’n veertig andere vluchtelingen.

