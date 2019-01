De antiekwinkel zit in zwaar weer: hoe houd je de zaak draaiende?

1. Service en mee met de tijd

Marlies Melenhorst van Melenhorst Antiek in Twello, gespecialiseerd in oude klokken, somt drie factoren op die volgens haar van belang zijn: je assortiment op orde hebben (‘goede spullen verkopen zichzelf’), je onderscheiden door service en vindbaar zijn, oftewel: beschikken over een deugdelijke, actuele website. ,,Wij zitten zeker niet met de handen in het haar. We moeten hard werken, maar hebben het afgelopen jaar groei doorgemaakt. In de jaren 70 en 80 was antiek niet aan te slepen. Wie in die tijd blijft hangen, komt nu op de koffie. Onze spullen komen ook tot hun recht in een modern of gemengd interieur. Wij zitten in het middensegment en doen aan klantenbinding door onder meer drie jaar garantie op onze klokken te geven.’’