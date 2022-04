De baokes van Holten staan klaar, voor de prijzen en de vlammen: ‘Streven naar een perfecte takkenzooi’

‘Negativi­teit over jeugdzorg doet werk jeugdbe­scher­mer geen recht’

De jeugdzorg lijkt zich maar niet te ontworstelen aan negativiteit. Maar het beeld over de jeugdzorg en haar jeugdbeschermers is niet compleet, zegt Arno Lelieveld, bestuurder van Jeugdbescherming Gelderland. ,,Het is complex werk waarin vaak sprake is van heftige emoties en diepgewortelde patronen.’’

16 april