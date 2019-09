De boekhouder Ernest Louwes: Tot tweemaal toe veroordeeld

Als belangrijkste bewijs ziet de politie een mes, volgens de politie het moordwapen, dat ze via een later omstreden geurproef aan de jurist koppelen. De rechtbank in Zwolle spreekt Louwes in 2000 echter vrij. Het bewijs is op dat moment onvoldoende. In hoger beroep wordt hij datzelfde jaar alsnog veroordeeld tot twaalf jaar gevangenis. Louwes zelf zegt vanaf het begin dat hij onschuldig is.