De Boerkampies - ex-Twellonaren - slaan vleugels uit aan Italiaanse kust

Stuk strand kopen

Het wordt een spannende tijd voor Alwin en Bionda Boerkamp in de Italiaanse regio Le Marche. Het stel gaat namelijk een stuk strand kopen om daar een resort te beginnen met 55 luxe tenten, een beachbar, een restaurant, een speeltuin. ,,Het is even wachten op de banken en investeerders tot het geld er is. We gaan ervan uit dat dat allemaal goed komt, maar dit is wel Italië, hé. Soms zijn de woorden groter dan de daden’’, zegt Bionda Boerkamp tijdens een telefonische toelichting op de plannen. ,,Maar het wordt wel een race tegen de klok, want op 4 juli volgend jaar willen we open. En eigenlijk moet alles nog gebeuren.’’

Meer gasten

In 2006 vertrokken de Boerkampies – een koosnaam die ze zichzelf gaven tijdens het tv-programma Ik vertrek dat het stel in die tijd langdurig volgde- naar het plaatsje Montefiore dell’Aso. Aanvankelijk hadden ze een bed and breakfast maar die werd al snel in hetzelfde dorpje verruild voor een camping waar ze maximaal zestig gasten konden herbergen. Dit voorjaar hakten Alwin en Bionda de knoop door om langs de kust een nieuw recreatiebedrijf te beginnen, waar maximaal tweehonderd personen kunnen verblijven.

Dichter bij vriendjes

Alwin en Bionda woonden al dichtbij de kust omdat de drie zonen daar ook dichter bij hun vriendjes wonen. ,,We konden op deze locatie eigenlijk ook niet verder. Formeel is het een agrarisch bedrijf en mochten we niet uitbreiden. Omdat we ons toch verder wilden ontwikkelen hebben we gekeken naar de mogelijkheid om dichtbij de kunst wat te beginnen. Alle vergunningen zijn binnen. Nu dus nog het geld.’’

Volledig scherm De zonen Boerkamp. Mike gaat in het bedrijf werken als hij zijn opleiding af heeft gerond. De andere twee willen proberen de kost te verdienen als professioneel gamer. © Foto Villa Alwin

Gamers

Toen het gezin naar Italië vertrok waren de drie zonen – Mike, Robbie en Jim- nog klein. De oudste, Mike, doet dit jaar examen voor zijn toerisme-opleiding. Bedoeling is dat hij daarna mee gaat helpen in de Beach Resort, zegt Bionda. Voor de andere twee voorziet ze een heel andere toekomst. Robbie is in januari gestopt met school en wil professioneel gamer worden net als zijn broer Jim. Jim verblijft sinds een paar weken in Deventer bij de zus van Bionda. ,,Hij speelt op hoog niveau en onze wifi hier is voor hem niet goed genoeg. Voor allebei geldt dat ze dus verder willen in het gamen. Ze willen daarom beiden graag naar Amerika, want daar gebeurt het toch op gamegebied.’’

Gezondheidsproblemen

Zelf kampte Bionda een paar jaar met gezondheidsproblemen, maar het gaat naar eigen zeggen nu stukken beter. Ze krijgen straks weliswaar een veel groter bedrijf, maar omdat ze nu in de gelegenheid zijn om voldoende personeel aan te nemen, moet het voor henzelf ook te behappen zijn. Regelmatig wippen de Boerkampies even over naar Nederland om familie of vrienden te bezoeken, maar een terugkeer naar Nederland zit er heus niet in, weet Bionda zeer zeker. Op besliste toon: ,,Nee, dat is absoluut niet aan de orde. Af en toe teruggaan is lekker, maar we blijven lekker hier.’’