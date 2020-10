De Boreel bestaat 12,5 jaar dus plaatjes sparen maar: deze 4 mag je niet missen

Oude afbeeldingen, uit de Grieks-Romeinse tijd. Ingekleurde actiefoto's van een oude voetbalwedstrijd van Go Ahead. Grofkorrelig beeld van militairen die een parade houden in Deventer. Ze zitten allemaal in zakjes. Het zijn plaatjes, die je in in een speciaal album kunt plakken (zie kader). Winkelcentrum De Boreel in Deventer bestaat 12,5 jaar en viert dat met het verzamelalbum Deventer, een plaatje.