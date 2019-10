De brand die heel anders had kunnen aflopen

Het was in de nacht van dinsdag 30 op woensdag 31 oktober 2018. Hij kon die nacht de slaap niet vatten en had daarom maar een serie opgezet. Het was al na half drie toen hij van buiten gestommel hoorde. Hij dacht even aan vuurwerk en keek via zijn raam naar beneden. Rookpluimen kwamen omhoog, de oranje gloed van vuur verlichtte omliggende gevels. Hij wist meteen: dit is niet goed, dit is serieus mis.