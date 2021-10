De broers Kampman willen met Blauw-Wit'66 dolgraag weer naar de derde klasse, maar dan moeten de kansen wel benut worden

Bad Day, een bescheiden succesje van het Canadese one hit wonder Daniel Powter, schalde door de boxjes op sportpark ’t Vletgoor. Goed, thuisploeg Blauw-Wit’66 had verloren van Twello, maar de nederlaag leek toch weinigen te deren op deze zonovergoten zaterdagmiddag. Het plezier van langs of tussen de lijnen te staan is onverminderd groot. En er is ook geen man overboord in Holten, als de ploeg van Christian Koop tenminste het vizier wat scherper afstelt. Het begint al met de twee Pupillen van de Week die bij de aftrap ondanks vrije doortocht nét niet scoren, zoals ook de volwassen blauw-witten hun kansen niet benutten.