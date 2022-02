De cowboys van het zorgvastgoed: hoe het spaargeld van Harry en bijna 300 anderen in rook is opgegaan

Deze sporters uit Oost-Nederland komen in actie op de Olympische Spelen in Peking: wat zijn hun kansen?

Het is zover, de Olympische Winterspelen zijn begonnen. Welke regionale troeven komen in China in actie, wanneer (in Nederlandse tijden) en wat zijn hun kansen in Peking? De Stentor zet het op een rijtje.

7:42