De Deventer Overlevers staken hun strijd

Herbouw omgewaaide muur bij stadion GA Eagles begonnen

13:40 Het is begonnen. De herbouw van de vorig jaar gevallen bakstenen muur in de Vetkampstraat, nabij stadion De Adelaarshorst in Deventer. Voetbalclub Go Ahead Eagles meldt dat bouwbedrijf Van Wijnen uit Deventer deze week is begonnen met het grondwerk. Het is de bedoeling dat de muur nog voor het begin van volgend voetbalseizoen in ere wordt hersteld.