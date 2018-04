De Dierenbescherming: 'Het is warm, denk aan de dieren'

Hond

,,Met temperaturen als deze donderdag en woensdagen kun je echt je hond niet meer in de auto laten, als je even een boodschapje gaat doen. Het is echt onzalig en ik vind het dierenmishandeling. In de auto is het boven de 20 graden. Dat is voor een hond al binnen vijf minuten problematisch.'' Ook met wandelen of fietsen kun je maar beter opletten. ,,Asfalt wordt erg warm. Dus neem je je hond mee tijdens deze activiteiten, zoek dan de schaduwplekken op waar hij kan lopen of het gras. Via de voeten kunnen honden alleen van de hitte afkomen... En als de ondergrond dan warm is...''