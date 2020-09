De eenvoudige, Portugese keuken van Chez Antoinette in Deventer smaakt naar meer

Chez Antoinette weer open na emotioneel jaar. ‘Slechts met zijn drieën bij de crematie van mam, vreselijk’

10 juli Zijn ouders, Lidy en Hans, decennialang het gezicht van restaurant Chez Antoinette in Deventer, overleden binnen een jaar. De bekende horecazaak ging in die periode ook nog failliet, maar is sinds vrijdag (vandaag) onder leiding van zoon Alain (50) weer open. ,,Het was de laatste jaren met m’n vader niet altijd makkelijk.’’