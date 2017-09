De eerste 'asielzoeker' van Schalkhaar

Azc Schalkhaar vierde zaterdag zijn 25-jarig bestaan. Fikret Devedzic was een kwart eeuw geleden de eerste bewoner. Nu is hij gelukkig in zijn atelier. ,,Ik ben me hier thuis gaan voelen.''

Drie grote doeken heeft hij klaargezet in zijn atelier. Doeken die de grote verandering weergeven in het leven van kunstenaar Fikret Devedzic. Met kort na zijn vlucht een doek vol uitgehongerde landgenoten en machthebbers die zijn geboorteland in stukken verdelen. De twee vrouwenportretten maakte hij tien jaar later. In Deventer, waar hij de oorlog naar de achtergrond wist te drukken en weer vrijuit kon ademen, kon communiceren met anderen, niet verzuurd door de oorlog.

Quote We wilden gewoon weg, of het nu Afrika of Europa was, als we maar weg waren uit die oorlog

Devedzic (61) was samen met enkele honderden andere vluchtelingen uit Bosnië de eerste bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Schalkhaar. Het oorlogsgeweld en de haat tussen etnische groepen ontvlucht, dit jaar een kwart eeuw geleden. ,,We wilden gewoon weg, naar een plek waar het rustig was. Of het nu Afrika of Europa was, als we maar weg waren uit die oorlog'', zegt hij.

Troost

Na 24 jaar keert hij even terug naar de voormalige kazerne ten oosten van Deventer, de plek waar hij een jaar lang woonde, verdriet deelde, plezier maakte, waar vluchtelingen liefdevol werden opgevangen. ,,Het waren allemaal vrijwilligers, maar ze boden mij troost. Door hen ben ik in Nederlanders gaan geloven, me hier thuis gaan voelen. Ik ben heel dankbaar dat ik hier ben.''

De woongebouwen, de school waar hij les gaf, het trappenhuis, de plek waar zijn kamer was, veel is er niet veranderd. Maar het bezoek roept ook herinneringen op. Hoe de bewoners van de Balkan vijfhonderd jaar in vrede samenleefden, ongeacht hun etnische achtergrond of geloof. Tot er mensen kwamen die verdeeldheid en haat zaaiden en nationalisme de kop op stak, met etnische zuiveringen als gevolg. ,,Het werd één land, één volk, één leider. Overal waar dat gebeurt, ligt fascisme op de loer. In landen zonder diversiteit wil ik niet leven.''

Terug

Op uitnodiging van Nederland kwam hij in het kersverse asielzoekerscentrum in Schalkhaar terecht, een van de oudste centra die nog in gebruik zijn. Maar aan het woord asielzoeker had hij een hekel, vertelt Devedzic. ,,We wilden helemaal geen asiel aanvragen, want dan neem je afstand van wie je was. Dat wilden we niet, we wilden terug.''

In Bosnië woonde hij 37 jaar, werkte veertien jaar als docent tekenen en schilderen en als kunstenaar, een vak dat hij pas later weer kon oppakken. ,,Vier jaar lang dacht ik afscheid te moeten nemen van de kunst. Wat moet je daarmee als er dat soort gruwelijkheden bestaan. Maar toen ik op het Alexander Hegius kon helpen bij tekenlessen, begon ik zelf ook weer. Heel voorzichtig, met kleine tekeningen.''

Inmiddels voelt hij zich Deventenaar en Nederlander. Ook omdat het land hem herinnert aan de Balkan van vroeger, waar verschillende groepen vreedzaam samenleefden, zoals kinderen geen verschil maken tussen mensen van hier of mensen van daar.