De eerste dementheek van de regio zit in Bathmen: ‘We willen een dementievriendelijk dorp maken’

Voorst is naarstig op zoek naar nieuwe burgemees­ter, maar wat voor een? ‘Wij willen het liefst een vrouw’

6 juli Na veertien jaar trouwe dienst gaat burgemeester Jos Penninx van Voorst in augustus met pensioen. Ondertussen is de gemeente hard op zoek naar een goede opvolger, maar wat voor een? Belangenverenigingen buigen zich over de zoektocht naar een nieuwe, geschikte burgervader of -misschien nog wel liever - een burgermoeder).