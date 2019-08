De eerste schooldag, een drieluik

Volledig scherm Voor groep 3 heeft Sam Wullink een nieuwe rugzak gekregen. Daarin passen de nieuwe trommel, drinkbeker, etui en gympen. © Kevin Hagens

De Deventerse Sam Wullink (5) is een vrolijke spring-in-het-veld en groot fan van Pokémon. Ze heeft meerdere knuffels, heeft alle afleveringen op Netflix gezien en wijst in een boek enthousiast aan in welke andere gedaantes de verschillende Pokémonfiguren kunnen evolueren. Inderdaad, evolueren. Dat is hetzelfde als evoluties, weet Sam die ook van knutselen houdt en al haar kunstwerken vol trots laat zien. Ze begint vandaag bij juf Eline in groep 3 van de Van Lithschool, het jaar waarin ze gaat leren lezen en schrijven. Lezen kan Sam al een beetje; de woorden ‘waar’ en ‘Sam’. Ssss-a-mmm, spelt ze. Makkelijk toch. De nieuwe schooltas heeft ze zorgvuldig uitgekozen op internet. Hoewel ze deze vakantie al naar de buitenschoolse opvang is geweest, heeft ze de roze rugtas met vissen en zeepaardjes bewaard voor groep 3. Vandaag mag ze de nieuwe tas eindelijk gebruiken. Ze laat ook haar andere schoolspullen zien. Een roze prinsessenbroodtrommel, een blauw fruitbakje, een eveneens knalroze drinkbeker, een regenboog etui en zuurstokroze buitengymschoenen. Haar oude zeemeerminnentas van de kleuterschool was niet groot genoeg voor al deze spullen. Bovendien hoort bij een nieuwe groep een nieuwe tas. Sam houdt van dieren; zeepaardjes, vissen, echte paarden en de jungle. Ze wil heel graag op paardrijles en later als ze groot is wil ze dierendokter worden. Het schooljaar kan niet snel genoeg beginnen voor Sam. Ze heeft er ontzettend veel zin in, vooral omdat hoe eerder school begint hoe eerder het voorjaar is. Voor Sam kan het niet snel genoeg lente zijn, want dan krijgt ze een babykonijntje als huisdier. Dat heeft mama beloofd.

Volledig scherm Meteen toen de schoolboeken arriveerden, heeft Britt Dijk (12) ze gekaft. De scholiere uit Raalte is klaar voor het nieuwe schooljaar. © Ronald Hissink

Britt Dijk (12) staat te popelen om naar het Carmel College in haar woonplaats Raalte te gaan. Ze heeft voor de zomervakantie al kennisgemaakt met haar nieuwe vmbo-klas en mentor. Samen met haar moeder heeft ze deze vakantie schoolspullen uitgezocht. Een nieuwe tas, agenda, kaftpapier, broodtrommel en schriften. Niet van die meisjesachtige roze spullen, maar zwart, groen en andere donkere kleuren. Daar houdt ze van. Toen de schoolboeken kwamen is ze met hulp van mama meteen aan het kaften geslagen. Dat werk zit er lang en breed op. Ze zit bij twee kinderen van haar basisschool in de klas, de anderen zijn allemaal nieuw voor haar. Leuk lijkt haar dat; nieuwe kinderen leren kennen. Ook verheugt ze zich erg op de nieuwe vakken die ze dit jaar mag volgen. Er zijn niet echt vakken waar ze speciaal naar uitkijkt of waar ze tegen op ziet. Op de basisschool was ze vooral goed in rekenen. Vorig jaar is ze er achter gekomen dat ze dyslexie heeft. Ze haalt de a en de e altijd door elkaar. Talen vindt ze daarom wel eens lastig. Britt weet zeker dat ze haar huiswerk uit zichzelf gaat maken, omdat ze het belangrijk vindt goede cijfers te halen. Anders kan ze later immers geen juf worden. Het nieuwe schoolgebouw is een stuk groter dan haar basisschool. Ze weet nog niet precies waar alles is, maar het domein waar zij moet zijn kent ze al wel goed. Daarom is ze ook niet echt zenuwachtig. Ze is vooral blij dat de vakantie voorbij is en het schooljaar eindelijk kan beginnen.

Volledig scherm Robin Koenis heeft alles wat hij nodig heeft voor zijn studie technische bedrijfskunde in Deventer. Er moet alleen nog een nieuwe schooltas komen. Welke dat wordt weet hij nog niet. ,,De tas moet er wel een beetje mooi uitzien.En mijn laptop moet er in passen.” © Ronald Hissink