De favoriete plekken in Deventer van Elien: 'Op deze plek krijg ik echt een vakantiegevoel'

Na Deventer Stadsfesti­val liggen ook evenemen­ten op Brink en Grote Kerkhof onder vergroot­glas

Welke evenementen zijn er mogelijk in de Deventer binnenstad? En hoeveel? Wat is het maximum qua geluid en bezoekersaantallen? Hoe zijn bezwaren te voorkomen? Die vragen komen op tafel nu Deventer het evenementenbeleid voor stadspleinen Brink en Grote Kerkhof onder de loep neemt. ,,We willen vooraf duidelijkheid.”