De grootste boekenmarkt van Europa staat in Deventer, maar ‘moet niet meer groeien, het is goed zo’

In het begin noemde hij de boekenmarkt ‘de grootste van Nederland'. Of dat ook klopte wist Hein te Riele niet, maar het was wél goede reclame. Inmiddels is de Deventer Boekenmarkt daadwerkelijk de grootste, maar dan van Europa. De 31e editie is in ieder geval de laatste voor de scheidend VVV-directeur, maar hij blijft wel betrokken. ,,Ik ga niemand in de weg lopen, maar ik blijf zeggen: hou de commercie zoveel mogelijk buiten de deur!”