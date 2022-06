De grootste in alle provincies, de BoerBurgerBeweging houdt er rekening mee: ‘Maar gelukszoekers willen we niet’

De BoerBurgerBeweging (BBB) beleeft gouden tijden. Partijvoorzitter Erik Stegink uit Bathmen weet niet wat hij meemaakt. ,,Als ik in het systeem kijk, zie ik dat we nu op 5908 leden staan.’’ Een paar weken geleden waren er dat nog 3500. Enkele uren later meldt hij dat de grens van 6000 is bereikt. ,,We hebben één vrijwilliger die een presentje opstuurt naar nieuwe leden. Zij komt om in het werk en krijgt nu ondersteuning van vrijwilligers.’’