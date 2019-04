De Heuvel ontlast lager gelegen gebieden bij hevige regenval

De Prins Bernhardstraat in Deventer werd onlangs onder water gezet en bleek in staat grote hoeveelheden regen te kunnen verdragen. Bewoners van De Heuvel volgen het voorbeeld, want zij koppelen nu gezamenlijk verschillende regenpijpen af.

De naam De Heuvel doet vermoeden dat bewoners zich niet druk hoeven te maken over wateroverlast bij hevige regenval. Het water stroomt immers toch naar lager gelegen gebieden. ,,Bewoners willen juist wateroverlast elders voorkomen. En water vasthouden voor droge periodes’’, zegt gemeentewoordvoerder Peter Sips.

Dinsdag werden de laatste regenpijpen in De Heuvel afgekoppeld, in samenwerking met Water2Keep en Unicom. In plaats daarvan nemen ze een regenton, vangen ze het hemelwater op in de tuin of laten ze het overlopen in de vijver. Bewoners namen daartoe zelf het heft in handen. ,,Met bewonersavonden, contact met het waterschap en gemeente en een aannemer die de uitvoering regelt.’’ Ze krijgen steun van het waterschap, dat een bijdrage levert van 10.000 euro. Sips: ,,Het waterschap stimuleert collectieve initiatieven rond klimaatadaptatie. De gemeente dekt de materiaalkosten. De samenwerking van deze partijen maakt het mogelijk om de hele straat af te koppelen.’’

Klimaatbewustzijn

Niet alle woningen werden tegelijk afgekoppeld, maar in een zogenaamd ‘treintje’. ,,Het idee is ontstaan bij enkele bewoners en is daardoor gaan leven in de straat. Bij veel bewoners is het klimaatbewustzijn in de straat vergroot. Ze hebben echt de samenwerking gezocht tussen bewoners, aannemer, waterschap en gemeente’’, zegt gemeentewoordvoerder Peter Sips. ,,Er zijn in de straat vijf typen woningen. Elk type woning kent een speciaal ontwerp afgestemd op de indeling van de woning.’’