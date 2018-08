De Hip vecht verbod op parasols op Deventer Brink aan

Deventer verwacht dat bouwer Viking opdraait voor extra kosten

8:31 De gemeente Deventer stelt dat een extra tegenvaller van 325.000 euro rond de nieuwbouw van filmtheater De Viking van tafel is. Dat bedrag bracht verantwoordelijk wethouder Frits Rorink (CDA) in juni naar buiten. De wethouder sprak toen al sussende woorden dat bouwer Hegeman verantwoordelijk is voor de schadepost.