De Hip wil voor concerten tijdelijk uitwijken naar grotere zalen in Deventer

Eigenaar Fonz Scheepstra van De Hip is met een paar eigenaren van enkele grote ruimtes in Deventer in gesprek om daar vanaf dit najaar concerten te houden. De horecazaak met cultuurpodium ziet zich door de coronacrisis genoodzaakt naar alternatieven te kijken, nu in de beatkelder slechts ruimte is voor zo’n 12 personen in plaats van de gebruikelijke 150.