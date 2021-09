De IJsselderby in 7 elementen: ‘De meest grimmige burenstrijd van Nederland’

Smaak van Deventer eerste grote indoor­event dat weer doorgaat: ‘Opsteker voor de horeca’

5:59 De kogel is door de kerk, zoals de organisatie met een kwinkslag aangeeft. De Smaak van Deventer is begin november het eerste grote binnen-evenement in Deventer dat weer doorgaat na de lockdown. Niet alleen een opsteker voor de Lebuinuskerk, die de verhuur compleet zag instorten. ,,Dit is echt een opsteker voor de horeca, die het heel zwaar heeft gehad.”