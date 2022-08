De kamer van de buurvrouw is besmeurd met bloed

wedstrijdverslag GA Eagles komt vroege eigen goal niet te boven en doet zichzelf tekort tegen matig Groningen

Go Ahead Eagles staat ook na drie duels puntloos in de kelder van de eredivisie. Dat was na zondag helemaal niet nodig geweest. Op bezoek bij FC Groningen speelde de ploeg van Rene Hake vooral na rust niet slecht, alleen ontbrak het voorin aan een koelbloedige spits die een keer de trekker doeltreffend overhaalde. Een curieus eigen doelpunt al vroeg in het duel werd GA Eagles zodoende fataal: 1-0.

21 augustus