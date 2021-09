De kerstgekte bij de Intratuin in Deventer begon in januari al: ‘Tuurlijk klinkt het wat vreemd, maar die tijd hebben wij echt nodig’

Dat de grote tuinwinkels al vroeg in het jaar beginnen, zorgt op het internet vaak voor veel hilariteit en onbegrip. Volgens ondernemer Twan Jongbloets is dat jammer. ,,Elk jaar zie je opnieuw de nieuwsberichten over de vroege kerstopbouw. Tuurlijk is het opmerkelijk als het buiten nog 27 graden is en de mussen van het dak vallen, maar voor ons is het gewoon werk”, geeft hij aan. Daar komt nog bij (‘en dat weet bijna niemand’) dat de voorbereidingen al véél eerder van start gaan.