De koning opent de Koningsspelen in Twello, volg het hier live!

14 jaar cel dreigt voor Grietje B. uit Deventer: 'Ik wilde hem alleen bang maken'

19 april Grietje B. (58) uit Deventer moet 14 jaar de cel in voor moord op haar man Lauwie, als het aan justitie ligt. De vrouw is volgens de officier van justitie een 'een wolf in schaapskleren'. Ze doet zich voor als zielig vrouwtje, maar slachtoffer is Lauwie van Lies, stelt de officier.