De liefde of stad bezingen? Nee, een winkelcentrum, op Colmschate

Bijna drie jaar was het winkelcentrum een bouwput. Nu de metamorfose en uitbreiding na een jarenlange aanloop klaar is, is er ook een heus ‘Colmschate lied’. Niet over het oorspronkelijke dorp of de voetbalclub. Maar over het winkelcentrum. Spaans-Nederlandse Nieto, landelijk en in Spanje bekend, kwam er dit openingsweekend zelfs voor naar Colmschate. Het nummer zal vaker te horen zijn bij activiteiten of tijdens het winkelen door de speakers schallen.