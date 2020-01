De Melkbrouwerij uit Lettele is groenste ondernemer van Overijssel

1953 - 2020 Fotograaf Auke Pluim (66) overleden tijdens werk in Deventer stadskan­toor: 'Iedereen kende hem’

16:02 De Deventer fotograaf Auke Pluim (66) is woensdagmiddag overleden. Tijdens het fotograferen in het Deventer stadskantoor werd hij onwel, reanimatie mocht niet meer baten. Pluim was decennia lang persfotograaf in Deventer. ,,Iedereen in Deventer kende Auke als fotograaf.”