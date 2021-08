De mooiste plaatjes van de Deventer skyline? Die vind je nu in de Lebuinus: ‘Met je telefoon kun je niet zo gedetailleerd zijn’

Check jouw gemeente KAART | Grote corona-verschil­len in regio: verdubbe­ling in Flevoland, juist goed nieuws in IJsselland

30 juli In de coronacijfers van Oost-Nederland zijn vandaag grote verschillen zichtbaar tussen delen van de regio. In de veiligheidsregio IJsselland is het aantal nieuwe besmettingen meer dan gehalveerd ten opzichte van gisteren, terwijl in Flevoland sprake is van een verdubbeling. In de regio Noord- en Oost-Gelderland wordt één sterfgeval gemeld.