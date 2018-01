De nieuwjaarsduik in Deventer, verslaggever Yoni liep vrijwillig mee de IJssel in

In Deventer doen ze een nieuwjaarsduik niet op nieuwjaarsdag, maar op 2 januari. En dat is een bloedserieuze aangelegenheid. Stentor-verslaggever Yoni deed voor het eerst mee en legde haar ijskoude duik vast in een vlog.