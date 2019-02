De paus en zijn kerkleiders? Die runnen een ‘criminele organisatie’, vindt Theo Bruyns. Hij deed aangifte

CDA: minister moet ook snelle Berlijn­trein via huidige route via Deventer en Hengelo overwegen

12:25 CDA-Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen in een motie om gedegen onderzoek te doen naar de route van de snelle Berlijntrein. Die moet vanaf 2025 één tot drie keer per dag gaan rijden tussen Amsterdam en Berlijn. Van Nieuwenhuizen gaf eerder aan dat wordt gekeken naar verschillende mogelijke routes, via de bestaande route via onder meer Apeldoorn, Deventer en Hengelo, maar ook naar een route via Arnhem of via Zwolle.