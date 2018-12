De Prins Bernhardsluis is weer in bedrijf. Eind goed, al goed?

Titus Swartjes, Deventer Overslag Kombinatie (DOK): ,,Het eerste bootje met zo'n 500 ton grondstoffen is zaterdag gelost. Nu zijn we bezig met een tweede lading van ongeveer 650 ton. We zijn heel blij dat we nu de eerste bootjes binnen hebben, maar voordat we weer volop in bedrijf zijn, zijn we zomaar een paar maanden verder. Onze silo heeft een capaciteit van 7000 tot 8000 ton. DOK is afhankelijk van zeeschepen die binnenkomen en lading die voor Deventer is bestemd. Dat is een stuk logistiek waar wij geen grip op hebben. Hopelijk krijgen we een kwakkelwinter zonder vorst. We hebben de afgelopen vier maanden vrijwel stil gelegen. Daardoor hebben we forse schade geleden en hebben we noodmaatregelen als arbeidstijdverkorting moeten nemen. Dat hakt erin. We moeten nu kijken hoe we hiervan kunnen herstellen.”