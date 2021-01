De provincie wil zelf onderzoek doen naar doodgereden zandhagedissen op Holterberg

poll Slachtof­fer Peter uit Deventer van toeslagen­af­fai­re: ‘Aftreden kabinet verandert helemaal niks’

12:22 Voor Peter (36) uit Deventer is 15 januari 2021 een heel gewone dag waarop hij zojuist zijn kinderen naar school heeft gebracht en aan het werk gaat om zijn torenhoge schuld door de toeslagenaffaire af te lossen. ,,Of het kabinet nou aftreedt of niet, dat verandert helemaal niks. Het is een symbolische daad die niks betekent.”