De rattenvangers van Diepenveen

Saxion herdenkt omgekomen studenten met lichtbundel tot in de hemel

17 oktober ‘To honour and remember Saxion students and colleagues Who are no longer among us’. In een internationale gemeenschap als Saxion met meer dan 30.000 mensen is Engels de voertaal. Voor eenieder die iemand dichtbij verliest is gevoel hetzelfde. Dat gevoel kan nu gedeeld worden bij de het nieuwe monument bij de hogeschool.