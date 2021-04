De Rotaryclub in Deventer verkoopt verrassingstassen: ‘Daarmee steunen we muzikanten én de verzorgingshuizen’

Klooster Nieuw Sion opent weer tijdelijke camping in de boomgaard: ‘Wij willen mensen hier graag dichter bij elkaar, dichter bij de natuur én dichter bij God brengen’

5 april Klooster Nieuw Sion in Diepenveen opent deze zomer opnieuw een tijdelijke camping in haar boomgaard. Campinggasten mogen meedoen in het ‘kloosterlijke’ leven met gebeden en werken in de moestuin. Met verblijf op de camping ondersteunen gasten ook direct het klooster, dat door de coronatijd veel inkomsten verloor. Marten IJmker van het Klooster Nieuw Sion legt uit.