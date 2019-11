De Scheg in Deventer speelt slim in op onderwijsstaking, (bijna) alle andere pretparken dicht

Ook De Scheg (ijsbaan en subtropisch zwembad) in Deventer kan het woensdag wel eens heel erg druk worden. Bezoekers worden gelokt met een stakingsactie: een korting op de entree en een versnapering (patat of panini en een drankje).

Pretparken

De Julianatoren in Apeldoorn was dit tot afgelopen zaterdag wel van plan. Toen er berichten in de media opdoken dat de staking van de baan zou zijn, besloot het pretpark af te zien van een extra openstelling. Hoewel zondag bleek dat de staking toch doorgaat, besloot de parkdirectie bij het besluit te blijven.

Sporten

Taco Rietveld van het Dolfinarium in Harderwijk zegt dat er ‘intern wel naar is gekeken’. ,,Maar wij zijn dicht. Woensdag is een dag waarop veel mensen normaal al vrij zijn. Veel kinderen sporten en trainen op woensdag. Vandaar dat we denken dat het niet erg druk zou zijn geworden als we open waren gegaan.”