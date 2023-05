De Scheg in Deventer wéér het hart van de Turkse verkiezingen in Noordoost-Nederland: ‘Eerste ronde bij ons vlekkeloos verlopen’

Plannen voor zonnepark van boer Harry uit Teuge op losse schroeven

Voorlopig worden er geen nieuwe zonneparken aangelegd in Voorst. Het beleid omtrent zonnevelden is compleet buiten werking gezet na een besluit vanuit de gemeenteraad deze week. Dat kan weleens het einde van de plannen van boer Harry uit Teuge betekenen. Zelf wil hij dat nog niet geloven. ,,We hebben nog niks definitiefs gehoord.”