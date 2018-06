De skyline van Deventer: wie is er ook verliefd op?

,,Wie ziet als eerste de Lebuinus?'', is een favoriete spelletje na een vakantie. Je hebt autostickers, grafstenen, fotowanden, tatoeages: allemaal met de simpele skyline. En oh wee als iemand morrelt aan ons aanzicht, zoals een watermerk vorig jaar in de reclame. Dat zien we natuurlijk gelijk. Dus willen we graag weten op welke manieren u de skyline eert? Zoals de mensen van de foto, die kunstenaar Vincent Merlijn in hun keuken los lieten gaan met airbrush? We horen het graag. Hoe uit de liefde voor de skyline van Deventer zich bij u? We zien de foto's graag tegemoet: deventer@destentor.nl