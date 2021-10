De sport waar velen stiekem om lachen, kan nu ook bij ijsbaan Deventer: ‘Het is donders moeilijk’

‘Gezond wantrouwen’ broodnodig om criminali­teit in regio IJsselland aan te pakken

10:07 ,,Denk je: dit klopt niet, dan klopt het vaak ook niet.’’ Criminelen die inwoners en bedrijven ronselen, dat gevaar ligt ook in de regio IJsselland op de loer, in steden én op het platteland, waarschuwt Deventer burgemeester Ron König. ,,We willen voorkomen dat kwetsbare jongeren, noodlijdende boeren of slecht draaiende recreatieparken, afglijden naar het criminele circuit.”