De starters van Gorssel willen de schoppen in de grond zodat het dorp kan groeien, ‘anders wordt het een krimpend dorp vol rollators’

Toch extra onderzoek naar twee schuurbran­den in Wilp in korte tijd

10 november De politie doet toch nog extra onderzoek naar twee schuurbranden in korte tijd aan de Nieuweweg in Wilp. Zaterdag ontstond daar voor de tweede keer binnen een half jaar brand in de straat. Zondag werd nog geconcludeerd dat er geen sprake was van brandstichting en werd de tweede zaak gesloten.