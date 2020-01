De Stentor zoekt ‘bevrijdingsbaby’s’, geboren in de winter van 1946

Video ‘Rebelse’ Tessel maakt ‘saaiste rotonde van Nederland’ op eigen houtje mooier, provincie niet blij

14 januari Als over een tijdje de lente aanbreekt, verandert de ‘saaiste rotonde van Nederland’ plots in een bloemenzee. Niet dankzij de gemeente of hoveniers, maar door ‘guerillagardener’ Tessel Hofstede (44) uit Olst. En daar is de provincie op z’n zachtst gezegd niet blij mee.