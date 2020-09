De straat staat bomvol auto’s en daar doet de Deventer buurt iets aan: autodelen

Het is een dagelijkse uitdaging voor bewoners van de buurt rond het vroegere Geertruidenziekenhuis. Na thuiskomst van het werk een parkeerplekje vinden voor de auto. Tjokvol staat het dikwijls. Ruimte voor meer parkeerplekken is er niet in de typische jaren 30-wijk. ,,Autodelen kan een oplossing zijn. “