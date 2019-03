De straat van de toekomst ligt in Deventer. En vandaag werd hij expres onder water gezet

Niemand in Deventer wil een herhaling van 26 augustus 2010, toen een deel van de stad compleet onder water stond door de hevige regenval. De kans op Venetiaanse taferelen wordt na gisteren steeds kleiner. Op vier verschillende delen werd de Prins Bernhardstraat onder water gezet, om uit te zoeken wat de beste manier is om het overtollige water van hevige regenbuien door de ondergrond te laten opnemen. ,,De beste methode gebruiken we de komende jaren ook op andere plekken, waar onderhoud gepland staat. Zo pakken we de wateroverlast en de droogte aan en houden we de waterkwaliteit op niveau’’, zegt Freddy ten Kate, projectleider klimaatadaptatie van de gemeente Deventer.