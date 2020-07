De tattoos van Rob Dekay zijn als stempels in zijn paspoort: ‘Ik wil nog een kabouter onder mijn voet’

,,Wanneer ik ergens heenga, vind ik het leuk daar een tattoo te laten zetten. Als een herinnering, een soort stempel in mijn paspoort. Deze klaver heb ik zo’n acht jaar geleden gezet in Belfast, Noord-Ierland. Ik ging met een groep vrienden, we wilden daar St. Patrick’s Day vieren. Eenmaal daar vroegen we ons wel af, waarom eigenlijk? Het is een religieus feest, waar de stad behoorlijk verdeeld over is.