De tifa, de levensader van de Molukkers

Zoveel eilanden op de Molukken, zoveel benamingen voor het traditionele slagwerkinstrument van de archipel. De één heeft het over de tiha, de ander over de tihal, en een derde spreekt van tihalo. Tifa is de algemeen erkende naam van de Molukse trommel: een uitgeholde boomstam met dierenvel eroverheen gespannen. Geen djembé, want die is van Afrikaanse snit.