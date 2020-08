De uitbundige rozenstruik op het graf van Evert-Jans vader in Voorst is gestolen, ‘waarom?’

Veentunnel Deventer mag 1 x per 10 jaar vollopen en dat gebeurt meteen: ‘Dan hebben we dat maar gehad’

18 augustus Maximaal eens per tien jaar mag de Veentunnel in Deventer nog vol water lopen bij hevige regenval. Gisteren, een maand nadat het riool in de tunnel was verbeterd, was het al raak en ontstond er een waterballet onder het spoor. ,,Dan hebben we dat maar gehad.”