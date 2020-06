De vlag hangt uit: Merette (33) uit Deventer mag na maanden eindelijk met papa en mama knuffelen

Coronaver­soe­pe­ling: Deventer ‘platgebeld’ over straatfees­ten, buurtbbq's en andere activitei­ten

27 juni Deventer is sinds het kabinet woensdag bekend heeft gemaakt dat er per 1 juli weer meer mag, overstelpt met vragen over activiteiten en (kleinere) evenementen. ,, We worden aardig 'platgebeld’ met verzoeken en vragen over wat er wel en niet mag.‘’