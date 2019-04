De vogels op het Vogeleiland in Deventer mogen nog zeker veertien maanden blijven

Voorafgaand aan de raadsvergadering hadden tientallen sympathisanten zich verzameld op het Grote Kerkhof en nam Ron König als voorzitter van de raad een petitie aan. In een kleine twee weken tijd had de stichting bijna drieduizend handtekeningen ingezameld van mensen die vinden dat vogels op en bij het Vogeleiland horen.

Renovatie

Twee weken geleden dacht de stichting na de raadstafel dat het pleit beslecht was en dat de gehele politiek de koers van het college zou volgen. Burgemeester en wethouders vinden namelijk dat een Vogeleiland zonder vogels prima kan bestaan. Zeker als medio 2020 een grootscheepse renovatie van het eiland op de kop van het Rijsterborgherpark wordt uitgevoerd. De gemeente neemt het beheer en de opstallen over van de stichting, maar vindt het houden van dieren niet een van haar primaire taken.

Kansloos

Daar is Deventer Belang het hartgrondig mee oneens, maar een amendement om de toekomst van de vogels op het Vogeleiland te garanderen was vrij kansloos. Kansrijker was het pleidooi van VVD’er Roderic Rosenkamp. Hij stelde voor om de bijdrage voor 2019 van 25.000 op te hogen naar 30.000 euro en voor volgend jaar opnieuw 30 mille beschikbaar te stellen. Op die manier zou de stichting de tijd en wat geld krijgen om op eigen benen te leren staan.

Keuzes maken

Uiteindelijk is het amendement van Rosenkamp niet in stemming gebracht, omdat Rorink kwam met zijn toezegging, waarmee hij duidelijkheid kon bieden tot 1 juli 2020. Aanvankelijk deed de wethouder het overigens lijken alsof het heel moeilijk was om extra geld te vinden voor het Vogeleiland. Samen met zijn collega's moest hij de financiële ruimte zoeken om de jaarlijkse bijdrage van 17.600 euro voor groenonderhoud net zoals dit jaar te plussen naar 25.000 euro. Bij de Voorjaarsnota zou hij met voorstellen komen. ,,Het betekent dat we iets anders dan niet kunnen doen. Dan moeten we keuzes maken", stelde hij de politiek in het vooruitzicht op dezelfde avond dat hij de raad vroeg om vier miljoen euro extra voor de bouw van filmtheater Mimik, voorheen Viking.

Gemengde gevoelens