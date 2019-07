De zaterdagavond van Deventer op Stelten in dertien foto's: een explosie van licht, kleur, dans en beweging

De Deventer binnenstad was zaterdagavond weer het decor van een opeenstapeling van wervelende voorstellingen vol met licht, kleur en beweging. De tweede festivaldag van Deventer op Stelten bracht tienduizenden mensen op de been. Een beetje regen aan het begin van de avond weerhield nauwelijks iemand ervan om de parades in het stadshart van Deventer te bewonderen.