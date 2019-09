De zendmast: was Louwes in Deventer of op de A28?

Deventer moordzaakErnest Louwes voert het laatste telefoongesprek met de weduwe. Hij belt volgens de politie op de avond van de moord met haar, op 23 september om 20.36 uur. Volgens Louwes vertelde hij de weduwe Wittenberg in dat telefoongesprek over het maximale bedrag dat ze belastingvrij aan een kerk zou kunnen schenken.

Dat gesprek, dat zestien seconden duurt, verloopt volgens de KPN via GSM-zender 14501 aan de Nieuwstraat in Deventer. Dat is opmerkelijk, want volgens de fiscalist rijdt hij op dat moment juist op de snelweg A28 bij ’t Harde, ruim 24 kilometer van het basisstation.

De telefoonpaal bevindt zich het dichtst bij de plaats delict, terwijl andere basisstations dichter bij de plek liggen vanwaar Louwes volgens hem belde. Dan zou het toch veel logischer zijn als die worden aangestraald? De politie concludeert daarop dat Louwes liegt, het gerechtshof ziet er in 2000 bewijs in tegen de fiscalist. En ook vier jaar later, in 2004, bij de nieuwe veroordeling van Louwes, speelt de zendmast een belangrijke rol in de bewijsvoering.

Over de aanstraling op de mast in de Nieuwstraat is tot op heden discussie: kan het nou wel of niet als je 24 kilometer vederop bent? Volgens deskundigen is het onder ‘bepaalde atmosferische omstandigheden’ wel degelijk mogelijk dat Louwes bij ’t Harde reed, terwijl hij belde.